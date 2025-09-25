Cervi nella stagione dell' amore Valtellina romantica | vietate le auto di notte per tutelarli
I cartelli sono già stati sistemati: divieto di circolazione alle macchine la notte fino al 31 ottobre in val Fontana, un oasi naturale a 1.800 metri di altezza. Una decisione 'romanticà più che viabilistica visto che il sindaco di Chiuro - circa 2.500 abitanti in Valtellina - l'ha presa per tutelare i cervi nella stagione dell’amore. E dunque strada fra Campiascio e Campello vietata alle macchine. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: cervi - stagione
Weekend ad ascoltare il bramito dei cervi: centinaia di volontari pronti a censire gli animali nella stagione dell’amore
Al via la stagione dei bramiti dei cervi: il "canto d'amore" immortalato da una fototrappola
Chiuro, il paese che di notte ferma il traffico per lasciare in pace i cervi: «È la stagione dell'amore, le auto li disturbano» | Corriere.it | Corriere.it - facebook.com Vai su Facebook
Cervi nella stagione dell'amore, Valtellina "romantica": vietate le auto di notte per tutelarli - I cartelli sono già stati sistemati: divieto di circolazione alle macchine la notte fino al 31 ottobre in val Fontana, un oasi naturale a 1. msn.com scrive
Chiuro, il paese che di notte ferma il traffico per lasciare in pace i cervi: «È la stagione dell'amore, le auto li disturbano» - L'ordinanza del sindaco: niente macchine dalle 22 alle 5, troppi i curiosi durante la stagione riproduttiva Un verso potente, prolungato, seguito da accesi combattimenti tra i maschi che si sfidano pe ... Segnala msn.com