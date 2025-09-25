I cartelli sono già stati sistemati: divieto di circolazione alle macchine la notte fino al 31 ottobre in val Fontana, un oasi naturale a 1.800 metri di altezza. Una decisione 'romanticà più che viabilistica visto che il sindaco di Chiuro - circa 2.500 abitanti in Valtellina - l'ha presa per tutelare i cervi nella stagione dell’amore. E dunque strada fra Campiascio e Campello vietata alle macchine. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Cervi nella stagione dell'amore, Valtellina "romantica": vietate le auto di notte per tutelarli