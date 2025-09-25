Cercano casa i 10 piccoli pitbull e la mamma salvati in extremis da caldo e degrado a Calolzio

La Procura di Lecco ha accolto la proposta di Ats Brianza e disposto l’affido dei dieci cuccioli e della madre, salvati in extremis dal degrado a Calolziocorte. "Aiutateci a dare una nuova casa a questi cani, bisognosi di amore” - è l'appello lanciato ora dai veterinari.Trovati chiuso al caldo e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

