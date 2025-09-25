Il Tempo aggiunge oggi un altro tassello alla sua inchiesta sui legami fra Hamas, Flotilla e aree dei ProPal che entrano fino nel nostro Parlamento. Si scopre che il vero armatore della missione di propaganda è il regime terroristico che tiene in ostaggio la Striscia da anni. Una verità scomoda ma che ormai colleziona prove e documenti, collega persone e associazioni al disegno politico che in Europa punta a destabilizzare le democrazie infiammando le piazze e il dibattito pubblico. Da giorni chiediamo invano ai leader di Pd, M5S e Avs di chiarire eventuali legami fra loro parlamentari e figure sempre più al centro del disegno di Hamas che compaiono in ogni capitolo di questa storia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - C'eravamo tanto Hamas. L'editoriale di Cerno