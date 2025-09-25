Centro Civico nel weekend la due giorni equestre

Palio, novità in arrivo al Centro Civico Rioni. Sabato 27 e domenica 28 settembre in programma una speciale giostra della Quintana. Al Centro Civico, nell’ultimo weekend di settembre, in programma una due giorni equestre, all’insegna di una speciale giostra della Quintana. In arrivo cavalieri da ogni parte d’Italia per sfidarsi, insieme ai portacolori dei rioni faentini, sulle piste del Palio. Un nuovo appuntamento entra nel calendario delle manifestazioni faentine: sabato 27 e domenica 28 settembre il Centro Civico Rioni ospiterà ’Special Event 2025’, una due giorni di corse all’anello, spettacoli ed esibizioni, che vedrà protagonisti i cavalieri delle Giostre del Niballo e fantini provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centro Civico, nel weekend la due giorni equestre

