Centri per i rimpatri in Toscana Avs dice no | E' solo propaganda della destra
Nota stampa di Avs Arezzo.“Se vogliono luoghi di degrado in Toscana, io gli faccio tutti i migliori auguri. Il Governo vuole imporre l’istituzione dei Cpr sulla testa dei toscani. Siamo contrari e ci opporremo”. Con queste parole Eugenio Giani ha preso posizione contro la realizzazione dei Centri. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Centri per i rimpatri, vulnus sulla libertà personale
Migranti, scontro governo-magistratura dopo sentenza Ue: Meloni accelera sui rimpatri e rilancia i centri in Albania
I due candidati a presidente della Regione contro i Centri di Permanenza per il Rimpatrio - facebook.com Vai su Facebook
#Piantedosi sui centri di rimpatrio migranti in Albania: "Ci servivano, ci servono e ci serviranno… un modello da seguire in tutta Europa". - X Vai su X
Giani: "Cpr da riformare, noi così non li vogliamo" - TOSCANA: In vista delle elezioni regionali, prosegue il dibattito politico sui centri per rimpatri. Secondo toscanamedianews.it
Elezioni regionali, Irene Galletti (M5S): "Mai i Cpr in Toscana" - Torna a ribadire il suo no deciso ai Cpr Irene Galletti, a margine dell’incontro pisano con Giuseppe Conte. Lo riporta pisatoday.it