Centri per i rimpatri in Toscana Avs dice no | E' solo propaganda della destra

Nota stampa di Avs Arezzo.“Se vogliono luoghi di degrado in Toscana, io gli faccio tutti i migliori auguri. Il Governo vuole imporre l’istituzione dei Cpr sulla testa dei toscani. Siamo contrari e ci opporremo”. Con queste parole Eugenio Giani ha preso posizione contro la realizzazione dei Centri. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it