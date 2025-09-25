Centri estivi boom di iscritti Sono stati accolti 2.659 bambini
Boom di iscritti ai centri estivi da 0 a 6 anni, con un numero di posti che è stato adeguato alle richieste, per evitare che ci fossero esclusi. Il bilancio dei centri estivi (Cre) del Comune di Brescia e dei nidi estivi chiude con 2.659 bambini e bambine che hanno frequentato i primi (di cui 133 con disabilità ), 63 che hanno partecipato ai Cre delle sezioni primavera e 544 i nidi estivi. "Dopo la chiusura delle iscrizioni a fine aprile, alla luce dell’imprevedibile aumento registrato sui Cre dai 3 ai 6 anni, abbiamo ampliato l’offerta iniziale – spiega l’assessora alle Politiche educative, Anna Frattini –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
