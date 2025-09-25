Centinaia di studenti in corteo a Padova per sostenere la Global Sumud Flotilla
Nella mattinata di oggi, giovedì 25 settembre, a Padova oltre 400 persone hanno nuovamente riempito le strade della città, a meno di tre giorni dallo sciopero generale, per sostenere la Global Sumud Flotilla e manifestare vicinanza al popolo palestinese.Salim El Maoued vice presidente della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
