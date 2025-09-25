Celebrato il valore del servizio pubblico | riconoscimenti ad Assotutela

Oggi a Roma, presso la Scuola di formazione della Polizia Penitenziaria “G. Falcone”, si è svolta la premiazione delle eccellenze italiane organizzata da Assotutela, un momento dedicato alla memoria di Livatino, Falcone e Borsellino.Per la Provincia di Avellino, la referente con le Istituzioni è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: celebrato - valore

Nei giorni scorsi, il nostro liceo ha celebrato un momento speciale: la premiazione delle studentesse e degli studenti che hanno raggiunto il traguardo del 100 e del 100 e lode all’Esame di Stato trascorso. Un gesto simbolico ma dal valore profondo: riconosce Vai su Facebook

Il Messaggio del Segretario Generale per la Giornata del Servizio pubblico delle Nazioni Unite - La Giornata del Servizio Pubblico delle Nazioni Unite, celebrata il 23 giugno, è un’occasione per rendere omaggio a coloro che dedicano la loro vita al servizio delle comunità in tutto il mondo. unric.org scrive

Sergio (Rai): per il servizio pubblico trasmettere all’estero è un valore assoluto - “Trasmettere all’estero e in lingua italiana i nostri programmi è un valore assoluto: sono molti gli italiani e le famiglie di origine italiana che vivono all’estero e per il servizio pubblico è un ... Come scrive primaonline.it