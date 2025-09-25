Ceghedaccio partita la caccia al biglietto per l' atteso one day show

A un mese esatto dal ritorno del Ceghedaccio, il “one day show” più atteso dell’autunno, è ufficialmente partita la caccia al biglietto per non lasciarsi sfuggire l’appuntamento di venerdì 24 ottobre, come sempre alla Fiera di Udine. Un evento “made in Fvg” unico in Italia che richiama ogni volta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Ceghedaccio 2025, la grande notte anni ’70, ’80 e ’90 torna alla Fiera di Udine - Ceghedaccio 2025 alla Fiera di Udine il 24 ottobre: musica anni ’70- Da nordest24.it

