cecchino spara sul centro migranti a dallas uccide un detenuto poi si toglie la vita

Un attacco mirato contro la sede dell’ Agenzia americana che controlla l’immigrazione a Dallas, nello Stato al confine con il Messico più colpito dal dramma dei richiedenti asilo ma anche dagli ingressi di chi è senza documenti e quindi a rischio di essere arrestato ed espulso. In Texas, dove negli ultimi mesi le aggressioni contro l’Ice sono aumentate, un cecchino ha aperto il fuoco dal tetto di un edificio adiacente e ha ucciso un migrante prima di togliersi la vita. Si chiamava Joshua Jahn e aveva 29 anni. Altri due detenuti del centro sono stati feriti e ricoverati in ospedale, uno è grave. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

