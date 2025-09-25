Cecchino spara sul centro migranti a Dallas Uccide un detenuto poi si toglie la vita
Un attacco mirato contro la sede dell’ Agenzia americana che controlla l’immigrazione a Dallas, nello Stato al confine con il Messico più colpito dal dramma dei richiedenti asilo ma anche dagli ingressi di chi è senza documenti e quindi a rischio di essere arrestato ed espulso. In Texas, dove negli ultimi mesi le aggressioni contro l’Ice sono aumentate, un cecchino ha aperto il fuoco dal tetto di un edificio adiacente e ha ucciso un migrante prima di togliersi la vita. Si chiamava Joshua Jahn e aveva 29 anni. Altri due detenuti del centro sono stati feriti e ricoverati in ospedale, uno è grave. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: cecchino - spara
Dallas, cecchino spara da un tetto sulla sede dell'agenzia anti-immigrazione: almeno due morti e un ferito grave. L'uomo poi si è tolto la vita
Terrore a Dallas, cecchino spara all'agenzia Ice poi si uccide: un morto e due feriti
Dallas, cecchino spara da un tetto sulla sede dell'agenzia anti-immigrazione: almeno un morto e due feriti gravi. L'uomo poi si è tolto la vita
Cecchino spara contro un centro migranti a #Dallas e poi si uccide: almeno un morto e due feriti ? @L_Santarelli - X Vai su X
Secondo le prime informazioni un cecchino ha aperto il fuoco sulla sede dell’agenzia federale e poi si è suicidato. Nessun agente è stato colpito. Vance: “Questi attacchi ossessivi contro le forze dell’ordine devono finire” - facebook.com Vai su Facebook
Cecchino spara contro un centro migranti a Dallas e poi si uccide: almeno un morto e due feriti; Sale su un tetto e spara contro l’ufficio dell’agenzia anti-immigrazione a Dallas: un migrante…; Sparatoria a Dallas, cecchino apre il fuoco su centro migranti: almeno due morti. “Messaggio anti-Ice sulle pallottole”.
Cecchino spara sul centro migranti a Dallas. Uccide un detenuto, poi si toglie la vita - Un attacco mirato contro la sede dell’Agenzia americana che controlla l’immigrazione a Dallas, nello Stato al confine con il ... Riporta msn.com
Dallas, sparatoria in un centro migranti: almeno un morto. L'attentatore si è suicidato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dallas, sparatoria in un centro migranti: almeno un morto. Si legge su tg24.sky.it