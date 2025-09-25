Ceccarini la Cardiologia è un’eccellenza | In sei anni le prestazioni sono triplicate

In meno di sei anni le prestazioni della Cardiologia all’ ospedale Ceccarini sono quasi triplicate. Nel 2019 erano 8mila l’anno, un valore che è aumentato in modo esponenziale arrivando a 22mila. A dare i contorni di una crescita non solo nei numeri, ma anche nella qualità del percorso che i pazienti seguono, è il direttore dell’Unità operativa di Cardiologia a Riccione. Il dottor Daniele Grosseto ha assunto la guida fin da quando, era il 2023, la Cardiologia del Ceccarini è tornata a essere un’Unità operativa complessa. Qui vengono seguiti i pazienti attraverso le degenze in reparto e a livello ambulatoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

