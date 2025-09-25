Una scivolata al rallentatore, in pressione sul difensore, in cui atterra sul pallone. Un colpo di testa in tuffo spalle alla porta, sempre con l’uso del ralenti come se stessimo ammirando il movimento di un ballerino, un gesto tecnico e atletico di rara bellezza. Un controllo di collo e un esterno in profondità che non si capisce dove finisce perché il video è tagliato. E poi alcuni momenti banali ma pregni di significato: Lautaro che gli dà la mano per rialzarsi, Chivu che gli dà il cinque quando esce dal campo, la foto a inizio partita col resto della squadra, le sue mani da gigante-bambino sulle spalle di un bambino-bambino al momento dell’ingresso in campo delle squadre. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - C'è troppo hype intorno a Pio Esposito?