C' è l' ok di Xi Trump firma l' ordine esecutivo TikTok resterà attivo negli Usa

Notizia in aggiornamento Un ordine esecutivo firmato dal presidente americano Donald Trump ha dato il via libera a un'intesa che consentirebbe a TikTok di continuare le sue operazioni negli Stati Uniti. Lo riferisce la CNBC, che cita il vicepresidente JD Vance: la transazione valuterebbe la società circa 14 miliardi di dollari. La misura risponde a quanto previsto da una normativa in materia di sicurezza nazionale, la quale obbliga ByteDance – la società madre con sede in Cina – a cedere le attività statunitensi della piattaforma per evitare un divieto operativo sul territorio americano. L'accordo prevede la creazione di una nuova joint venture incaricata della gestione di TikTok negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

