C' è l' ok di Xi Trump firma l' ordine esecutivo TikTok resterà attivo negli Usa
Notizia in aggiornamento Un ordine esecutivo firmato dal presidente americano Donald Trump ha dato il via libera a un'intesa che consentirebbe a TikTok di continuare le sue operazioni negli Stati Uniti. Lo riferisce la CNBC, che cita il vicepresidente JD Vance: la transazione valuterebbe la società circa 14 miliardi di dollari. La misura risponde a quanto previsto da una normativa in materia di sicurezza nazionale, la quale obbliga ByteDance – la società madre con sede in Cina – a cedere le attività statunitensi della piattaforma per evitare un divieto operativo sul territorio americano. L'accordo prevede la creazione di una nuova joint venture incaricata della gestione di TikTok negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: trump - firma
Parmigiano Reggiano, con la firma di Trump i dazi passano dal 25% al 15%
Usa: la Camera approva legge di bilancio, la firma di Trump nel giorno dell'Indipendenza americana
Usa, parchi più cari per gli stranieri: Trump firma ordine esecutivo
The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS: terza seduta di fila in calo con l'AI L'economia Usa cresce più del previsto #Intel spera in #Apple #TikTok: #Trump firma ordine esecutivo Turchia, #Trump a #Erdogan: stop ad acquisti greggio ru - X Vai su X
Nella nuova galleria dei ritratti alla Casa Bianca, Donald Trump ha fatto sostituire l’immagine di Joe Biden con la foto della sua firma riprodotta da un autopen - facebook.com Vai su Facebook