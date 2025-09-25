Bergamo. Dopo la posa dell’insegna nella giornata di mercoledì 24 settembre in Curva Sud (e sono già iniziati i lavori per la Nord), mancava solo l’ufficialità, che è arrivata nella mattina di giovedì 25 settembre. Lo stadio di Bergamo ha un nuovo nome: New Balance Arena. Terminata l’era Gewiss Stadium, l’impianto di Viale Giulio Cesare ne inizia un’altra che non durerà meno dei sei anni in cui è stata l’azienda di Cenate Sotto a mettere il proprio nome. La prossima sfida casalinga è Atalanta-Brugge, in programma il 30 settembre, ma non si potrebbe ancora parlare, quantomeno ufficialmente, di ‘esordio’, visto che nelle competizioni Uefa il regolamento impone di non poter utilizzare i nomi degli sponsor sugli stadi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - C’è l’annuncio, nasce la New Balance Arena: esordio ufficiale in Atalanta-Como il 4 ottobre