C’è la rassegna corale internazionale Belvedere Piceno

La città di Ripatransone si prepara ad accogliere la 41esima ‘ Rassegna Corale Internazionale Belvedere del Piceno ’. Si tratta di uno degli appuntamenti più longevi e significativi dedicati alla musica corale, promosso dall’ Associazione Corale ‘Madonna di San Giovanni’ APS nell’ambito dell’intervento PartecipAzione Corale, realizzato all’interno del progetto Ripatransone Community Hub del Comune di Ripatransone. La rassegna si svolgerà nel primo weekend di ottobre, il 4 e 5 e vedrà la partecipazione di cori provenienti dall’Italia e dalla Grecia, confermando la vocazione della città come luogo di incontro, scambio culturale e valorizzazione delle tradizioni musicali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

