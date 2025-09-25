C’è la pelle di un orso al parco giochi | l’allarme degli operai
La pelle di un giovane esemplare di orso è stata trovata al parco giochi di Fondo, nelle vicinanze del cimitero del paese. A segnalarlo, al mattino di venerdì 25 settembre, sono stati alcuni operai addetti alla manutenzione del verde che, lavorando, hanno trovato i resti dell’animale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: pelle - orso
Dott.ssa Eleonora Orso - Dietista. . Continua la rubrica dedicata alla salute della pelle in collaborazione con @profumeriapillan La pelle va mantenuta pulita curandola dall'esterno, ma anche da dentro: attenzione a cosa consumiamo abitualmente a tavola! - facebook.com Vai su Facebook
Pelle di un giovane orso ritrovata nel parco giochi di Fondo: indagini in corso - La pelle di un giovane esemplare di orso è stata rinvenuta nel parco giochi di Fondo, nel comune di Borgo d'Anaunia, in Trentino. Segnala ilgazzettino.it
Pelle d'orso ritrovata nel parco giochi di Fondo, in Trentino - Questa mattina la pelle di un giovane esemplare di orso è stata rinvenuta nel parco giochi di Fondo (comune di Borgo d'Anaunia, in Trentino), in prossimità del cimitero. Si legge su msn.com