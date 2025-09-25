C’è la pelle di un orso al parco giochi | l’allarme degli operai

La pelle di un giovane esemplare di orso è stata trovata al parco giochi di Fondo, nelle vicinanze del cimitero del paese. A segnalarlo, al mattino di venerdì 25 settembre, sono stati alcuni operai addetti alla manutenzione del verde che, lavorando, hanno trovato i resti dell’animale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it