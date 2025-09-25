Cdp fa il tutto esaurito negli Stati Uniti con il terzo Yankee bond
Gli Stati Uniti sorridono ancora a Cassa depositi e prestiti. Via Goito ha lanciato con successo il suo terzo Yankee bond (titolo obbligazionario emesso in dollari da società o istituzioni non residenti negli Stati Uniti e regolati dal Securities Act ), tornando sul mercato dei capitali statunitense con un’emissione da 1,5 miliardi di dollari destinata ad investitori istituzionali, residenti sia negli Stati Uniti sia in altre geografie. La terza emissione obbligazionaria in dollari ha registrato un interesse senza precedenti nella storia dell’istituzione presieduta da Giovanni Gorno Tempini e guidata dall’amministratore delegato Dario Scannapieco, con ordini per oltre 19 miliardi di dollari, quasi 13 volte l’offerta, provenienti da più di 250 investitori. 🔗 Leggi su Formiche.net
