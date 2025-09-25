Cdp domanda senza precedenti per il terzo Yankee Bond da 1,5 mld di dollari | ordini quasi 13 volte l’offerta
Cassa Depositi e Prestiti ha lanciato con successo il suo terzo Yankee Bond, tornando sul mercato dei capitali statunitense con un’emissione da 1,5 miliardi di dollari destinata ad investitori istituzionali, residenti sia negli Stati Uniti che in altre geografie. “L’operazione – si legge in una nota – ha registrato una domanda senza precedenti nella storia di CDP sui mercati dei capitali, con ordini per oltre 19 miliardi di dollari – quasi 13 volte l’offerta – provenienti da più di 250 investitori. Un successo che rappresenta un forte segnale di fiducia a livello internazionale nella solidità del Sistema Paese e di Cassa Depositi e Prestiti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
