In una fase di forte incertezza a livello globale, i grandi investitori istituzionali hanno bisogno di punti fermi solidi e affidabili. In tal senso, è da leggersi come un’importante conferma della credibilità e attrattività del nostro Sistema Paese lo straordinario successo ottenuto da Cassa Depositi e Prestiti, che oggi ha lanciato il suo terzo Yankee Bond, tornando sul mercato dei capitali statunitense con un’emissione da 1,5 miliardi di dollari destinata ad investitori istituzionali. I numeri parlano chiaro. L’operazione ha registrato una domanda senza precedenti nella storia di CDP sui mercati dei capitali, con ordini per oltre 19 miliardi di dollari – quasi 13 volte l’offerta – provenienti da più di 250 investitori. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Cdp, boom per il terzo Yankee Bond da 1,5 miliardi: ordini per quasi 13 volte l’offerta