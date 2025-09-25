CD Mirandes-Real Zaragoza venerdì 26 settembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il Real Zaragoza sarà particolarmente felice di non dover affrontare il CD Morandes al "Municipal de Anduva" visto che nelle ultime sette trasferte a Miranda de Ebro gli aragonesi non hanno mai vinto, perdendo quattro volte. Lo stadio di casa è in ristrutturazione e non sarà disponibile prima del mese di gennaio, da qui la .

