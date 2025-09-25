Ccnl disapplicato illegittimamente e stipendi tagliati | la Corte d’Appello condanna Kos Care
ANCONA- Con una sentenza emessa il 18 settembre e notificata nei giorni scorsi, la Corte d’Appello di Ancona ha confermato le ragioni di Fp Cgil e Cisl Fp, stabilendo che Kos Care ha disapplicato in modo illegittimo il contratto nazionale della sanità privata, con conseguenze economiche pesanti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
