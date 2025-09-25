"Ci aspetta un programma intenso ed entusiasmante, sia a livello di prima squadra che di giovanili". Il direttore sportivo dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, ha così fatto il punto sui prossimi impegni dei "tuttineri", che stanno ultimando la preparazione pre-campionato. Partendo dai "seniores" del direttore tecnico Alberto Chiesa: dopo la sconfitta interna di misura rimediata contro il Livorno lo scorso sabato, domenica prossima alle 15 capitan Puglia e compagni sfideranno in trasferta il Parma nel secondo dei tre test match previsti da tempo. Un confronto sull’asse Prato – Parma che proseguirà alle 17, quando si sfideranno le rispettive formazioni U18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavalieri Union a Parma. E’ il percorso di crescita