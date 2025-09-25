Cavalieri Union a Parma E’ il percorso di crescita
"Ci aspetta un programma intenso ed entusiasmante, sia a livello di prima squadra che di giovanili". Il direttore sportivo dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, ha così fatto il punto sui prossimi impegni dei "tuttineri", che stanno ultimando la preparazione pre-campionato. Partendo dai "seniores" del direttore tecnico Alberto Chiesa: dopo la sconfitta interna di misura rimediata contro il Livorno lo scorso sabato, domenica prossima alle 15 capitan Puglia e compagni sfideranno in trasferta il Parma nel secondo dei tre test match previsti da tempo. Un confronto sull’asse Prato – Parma che proseguirà alle 17, quando si sfideranno le rispettive formazioni U18. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cavalieri - union
Percorso Cavalieri Union. Derby e tante sfide top
Rugby: derby con Firenze, sfida alla Lazio. Cavalieri Union. Ecco il girone di A2
Cavalieri Union in campo. Tutte le squadre ripartono
Alcuni scatti di Alessandra Lavorenti durante il Test Match contro Cavalieri Union. ! #rugbylivorno1931 #wearebiancoverdi #gentedimare - facebook.com Vai su Facebook
Cavalieri Union a Parma. E’ il percorso di crescita - "Ci aspetta un programma intenso ed entusiasmante, sia a livello di prima squadra che di giovanili". Da msn.com
Forza Cavalieri Union: "Puntiamo ai playoff" - E’ Lorenzo Puglia, capitano dei Cavalieri Union, a suonare la carica ... Segnala msn.com