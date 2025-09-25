CAVALIERI D’ORO! Il 4 di coppia torna campione del mondo dopo 7 anni | sconfitta la Gran Bretagna

Arriva subito la medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio, in corso di svolgimento a Shanghai, in Cina: nella specialità olimpica del quattro di coppia senior maschile gli azzurri Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, ovvero l’equipaggio vicecampione olimpico in carica, dominano la finale, restando in testa dall’inizio alla fine della gara. L’Italia torna a mettersi al collo la medaglia d’oro iridata in questa specialità a 7 anni di distanza da Plovdiv 2018, quando sull’imbarcazione azzurra assieme a Rambaldi, Panizza e Gentili, in acqua anche quest’oggi, c’era il compianto Filippo Mondelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - CAVALIERI D’ORO! Il 4 di coppia torna campione del mondo dopo 7 anni: sconfitta la Gran Bretagna

In questa notizia si parla di: cavalieri - coppia

Leaders and followers, dame e cavalieri, ripartono i balli di coppia! LINDY HOP BOOGIE WOOGIE SALSA & BACHATA TANGO ARGENTINO Dal 15 Settembre inizia la OPEN WEEK - facebook.com Vai su Facebook

Il trailer di Darksiders 4 del THQ Nordic Digital Showcase svela che torneranno tutti i Cavalieri - Darksiders 4 è tornato a mostrarsi e questa volta possiamo vedere che tutti e quattro i Cavalieri della serie sono pronti per lanciarsi nel mezzo dell'azione. Riporta multiplayer.it

Darksiders 4 è ufficiale: i Cavalieri dell'Apocalisse arriveranno su PS5, Xbox Series X/S e PC - Dopo quasi un anno di silenzio, Darksiders 4 riemerge dagli abissi con un nuovo trailer diffuso da THQ Nordic durante il suo Digital Showcase 2025. Si legge su it.ign.com