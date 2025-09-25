Cava de’Tirreni arriva Gusto Italia | tre giorni tra sapori e artigianato

Salernotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cava de’Tirreni ospiterà da venerdì 26 a domenica 28 settembre l’ultima tappa della stagione 2025 di Gusto Italia in Tour. Il mercatino dedicato alle tipicità gastronomiche e all’artigianato animerà Corso Mazzini dalle 10 a mezzanotte, con ingresso gratuito e attività aperte a tutti. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: cava - tirreni

