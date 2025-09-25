Caterina Mercati candidata al Consiglio Regionale nella lista Casa Riformista per Giani Presidente nel Collegio di Arezzo
Arezzo, 25 settembre 2025 – Caterina Mercati candidata al Consiglio Regionale nella lista Casa Riformista per Gianni Presidente nel Collegio di Arezzo «Accetto la sfida delle regionali perché ho a cuore il mio territorio, le giovani donne e gli uomini che ci lavorano» – con queste parole Caterina Mercati, 35 anni, annuncia la sua candidatura al Consiglio Regionale della Toscana nella lista Casa Riformista a sostegno di Gianni Presidente, per il Collegio di Arezzo. Nata a Castiglion Fiorentino e cresciuta a Sansepolcro, dopo il liceo scientifico ha proseguito gli studi prima a Cesena e poi a Firenze, dove si è laureata in Psicologia del Lavoro e si è abilitata all'esercizio della professione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
caterina - mercati
