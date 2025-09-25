Catastrofe sanitaria a Gaza | parte da Padova l' appello alla comunità medica mondiale

Un gruppo di chirurghi e professionisti sanitari internazionali ha lanciato un forte appello sulle pagine di «The Lancet», invitando le società medico-scientifiche di tutto il mondo a rompere il silenzio e ad agire per proteggere operatori sanitari, pazienti e strutture ospedaliere a Gaza.La. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

L'ONU ha rinnovato l'appello a garantire corridoi umanitari, mentre le ONG denunciano il rischio di una catastrofe sanitaria e alimentare.

Siaarti esprime profonda preoccupazione per la tragedia sanitaria in corso nella Striscia di Gaza

