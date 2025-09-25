Catanzaro Pd | Rammarico per la bocciatura dell’emendamento a sostegno della marineria di Sciacca

Agrigentonotizie.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Esprimo profondo rammarico per la bocciatura, in commissione Bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana, dellemendamento aggiuntivo alle variazioni di bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 20252027, che prevedeva lo stanziamento di 1 milione di euro in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: catanzaro - rammarico

catanzaro pd rammarico bocciatura[Sicilia] Siccità. Pellegrino a Catanzaro “PD responsabile miope di bocciatura laghetti artificiali” - “Leggo con stupore le dichiarazioni del Presidente del Gruppo PD, onorevole Catanzaro, che intervenendo sul tema dell’emergenza siccità ... Come scrive lavalledeitempli.net

**Giustizia: Pd, 'da audizioni bocciatura unanime su riforma'** - "Le audizioni promosse dal gruppo parlamentare del Pd della Camera hanno registrato una bocciatura unanime della riforma costituzionale voluta dal Governo". Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Catanzaro Pd Rammarico Bocciatura