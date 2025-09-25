Catanzaro Pd | Rammarico per la bocciatura dell’emendamento a sostegno della marineria di Sciacca
"Esprimo profondo rammarico per la bocciatura, in commissione Bilancio all'Assemblea Regionale Siciliana, dell'emendamento aggiuntivo alle variazioni di bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 20252027, che prevedeva lo stanziamento di 1 milione di euro in.
#Reggiana, primo gol in granata per Manuel Marras: «Il pareggio con il #Catanzaro lascia un po' di rammarico. Siamo una squadra di ripartenza, però possiamo crescere anche nel palleggio»
Calabro dopo Catanzaro–Carrarese: "Abbiamo dominato per 60', rammarico per i tre pali"
[Sicilia] Siccità. Pellegrino a Catanzaro "PD responsabile miope di bocciatura laghetti artificiali" - "Leggo con stupore le dichiarazioni del Presidente del Gruppo PD, onorevole Catanzaro, che intervenendo sul tema dell'emergenza siccità ...
**Giustizia: Pd, 'da audizioni bocciatura unanime su riforma'** - "Le audizioni promosse dal gruppo parlamentare del Pd della Camera hanno registrato una bocciatura unanime della riforma costituzionale voluta dal Governo".