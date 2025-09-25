Catanzaro-Juve Stabia venerdì 26 settembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Possibile colpaccio delle vespe allo Stadio Militare

Anticipo del quinto turno di Serie B che vede il Catanzaro di Aquilani opposto alla Juve Stabia di Abate. Entrambe grandi sorprese della passata stagione, stanno cercando di consolidarsi in cadetteria: percorsi diversi ma per il momento un ruolino simile con 7 pareggi in 8 gare complessive e nessuna sconfitta all’attivo. Le vespe hanno fatto il colpaccio al Picco nell’ultimo turno espugnando uno dei campi più ostici della . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

