Catanzaro-Juve Stabia venerdì 26 settembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Possibile colpaccio delle vespe allo Stadio Militare
Anticipo del quinto turno di Serie B che vede il Catanzaro di Aquilani opposto alla Juve Stabia di Abate. Entrambe grandi sorprese della passata stagione, stanno cercando di consolidarsi in cadetteria: percorsi diversi ma per il momento un ruolino simile con 7 pareggi in 8 gare complessive e nessuna sconfitta all’attivo. Le vespe hanno fatto il colpaccio al Picco nell’ultimo turno espugnando uno dei campi più ostici della . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: catanzaro - juve
Catanzaro vs Juve Stabia, quinta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Juve Stabia, domani la sfida col Catanzaro: Abate ed Aquilani, rivali-amici
Juve Stabia, la sfida col Catanzaro visibile gratis su dazn Vai su Facebook
Guida alla 5ª giornata di #SerieB. Apre Catanzaro-Juve Stabia, occhio a Cesena-Palermo e Bari-Samp - X Vai su X
Juve Stabia, venerdì sera anticipo contro il Catanzaro in trasferta - L’ultima vittoria della Juve Stabia risale al campionato 2018- Riporta ilgazzettinovesuviano.com
Catanzaro-Juve Stabia, Aquilani: «Serve quel centimetro in più per vincere. Bisogna imparare a riconoscere i momenti della gara» - VIDEO | Il tecnico giallorosso alla vigilia dell’anticipo al Ceravolo: «In casa dobbiamo trascinare il pubblico con energia. ilvibonese.it scrive