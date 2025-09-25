Catania tra misteri e leggende by night
Domenica 5 ottobre una passeggiata serale tra misteri e leggende. Inizieremo dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderemo giù fino all'altare sotterraneo. La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta. Il tour. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
