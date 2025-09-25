Catania paura per un incendio in via Conte di Torino | madre e figlia tratte in salvo
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le fiamme divampano in un appartamento al terzo piano. Attimi di paura questa mattina in via Alfonsetti, all’angolo con via Conte di Torino, dove un incendio è scoppiato all’interno di un’abitazione al terzo piano di un palazzo. Le fiamme sarebbero partite dalla zona cucina, propagandosi in breve tempo a una parte consistente dell’appartamento. L’intervento dei soccorsi. Sul posto sono immediatamente arrivati i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, che hanno operato con una squadra proveniente dalla Sede Centrale, supportata da autoscala, autobotte, mezzo logistico e funzionario di servizio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
