Catania irrompe in casa della ex e la aggredisce | arrestato 31enne
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento dei Carabinieri. Nella mattinata a Catania, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in soccorso di una donna di 32 anni, vittima di una violenta aggressione da parte dell’ex compagno, un uomo di 31 anni, anch’egli residente in città. La segnalazione è arrivata alla Centrale Operativa tramite una chiamata al numero unico di emergenza 112. In pochi minuti i militari hanno raggiunto l’abitazione della donna, nel quartiere Cibali, trovandola in evidente stato di agitazione e con segni fisici di malessere, motivo per cui è stato richiesto l’intervento del 118. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: catania - irrompe
