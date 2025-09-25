Catania chiedono un prestito alle poste ma sono due truffatori | arrestati
ABBONATI A DAYITALIANEWS La segnalazione dall’ufficio postale. Due persone, una donna di 42 anni e un uomo di 71, sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Catania per tentata truffa tramite cessione del quinto. A dare l’allarme è stato il personale dell’ufficio postale di via Pacinotti, che ha richiesto l’intervento delle volanti della Questura dopo aver notato comportamenti sospetti. I sospetti della consulente finanziaria. La segnalazione è partita da una dipendente, che ha notato come la donna si fosse presentata allo sportello con quello che sosteneva essere il padre, chiedendo un finanziamento a suo nome. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
