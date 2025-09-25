Catania chiedono un prestito alle poste ma sono due truffatori | arrestati

Dayitalianews.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS La segnalazione dall’ufficio postale. Due persone, una donna di 42 anni e un uomo di 71, sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Catania per tentata truffa tramite cessione del quinto. A dare l’allarme è stato il personale dell’ufficio postale di via Pacinotti, che ha richiesto l’intervento delle volanti della Questura dopo aver notato comportamenti sospetti. I sospetti della consulente finanziaria. La segnalazione è partita da una dipendente, che ha notato come la donna si fosse presentata allo sportello con quello che sosteneva essere il padre, chiedendo un finanziamento a suo nome. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

catania chiedono un prestito alle poste ma sono due truffatori arrestati

© Dayitalianews.com - Catania, chiedono un prestito alle poste, ma sono due truffatori: arrestati

In questa notizia si parla di: catania - chiedono

In Sicilia aumenta l’importo medio richiesto per un mutuo; a Catania si chiedono 120 mila euro

In Sicilia aumenta l’importo medio richiesto per un mutuo; a Catania si chiedono 120 mila euro

Catania scende in piazza per la Palestina: centinaia di persone chiedono pace e solidarietà internazionale

Cerca Video su questo argomento: Catania Chiedono Prestito Poste