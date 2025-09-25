Tempo di lettura: 2 minuti Torna a Castel San Giorgio la Giornata del Mini Volontariato, un’iniziativa dedicata ai più piccoli per avvicinarli, attraverso il gioco e il coinvolgimento diretto, al mondo e ai valori del volontariato. L’evento si terrà in Piazza Martiri d’Ungheria dalle 9:30 alle 13 e vedrà la partecipazione delle associazioni e delle scuole del territorio. « La Giornata del Mini Volontariato è un appuntamento prezioso per la nostra comunità – dichiara il Sindaco Paola Lanzara –. Avvicinare i bambini e i ragazzi al volontariato significa seminare valori di solidarietà, rispetto e partecipazione attiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Castel San Giorgio, domenica la “Giornata del Mini Volontariato”