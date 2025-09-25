Castel San Giorgio domenica 28 settembre la Giornata del Mini Volontariato in Piazza Martini d’Ungheria
Torna a Castel San Giorgio la Giornata del Mini Volontariato, un’iniziativa dedicata ai più piccoli per avvicinarli, attraverso il gioco e il coinvolgimento diretto, al mondo e ai valori del volontariato. L’evento si terrà in Piazza Martiri d’Ungheria dalle 9:30 alle 13 e vedrà la partecipazione delle associazioni e delle scuole del territorio. «La Giornata del Mini Volontariato è un appuntamento prezioso per la nostra comunità – dichiara il Sindaco Paola Lanzara –. Avvicinare i bambini e i ragazzi al volontariato significa seminare valori di solidarietà, rispetto e partecipazione attiva. È motivo di orgoglio e speranza vedere le nuove generazioni protagoniste di questa esperienza. 🔗 Leggi su Zon.it
