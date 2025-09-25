Cassino Guardia di Finanza in Comune | acquisiti gli atti sui lavori alla villa comunale
I militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Cassino hanno effettuato un accesso presso l'Assessorato all'Urbanistica e l'Ufficio Tecnico del Comune di Cassino per acquisire documentazione relativa ai lavori svolti presso la villa comunale.In particolare, le Fiamme Gialle hanno acquisito il.
