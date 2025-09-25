Cassano crociata sul verde Una petizione per salvare l’albero di piazza Garibaldi
L’"abbraccio" serale al tronco sotto le chiome pluridecennali del bagolaro di piazza Garibaldi, condannato al taglio dal piano urbanistico di riqualificazione della piazzetta. Primo ritrovo per il gruppo dei contrari, e l’albero "sacrificando" ha un nome: "Lo chiameremo Salvo: e che sia di buon auspicio". La petizione online, lanciata in estate, e corredata ad oggi da 286 firme, prosegue. Ma il tempo stringe: il taglio è annunciato per la metà di ottobre. Accanto all’albero i promotori della petizione Christophe Solignac e Paola Campanati con alcuni sostenitori. "Ci siamo trovati qui - spiegano - per confrontarci sul da farsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
