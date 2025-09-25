L’"abbraccio" serale al tronco sotto le chiome pluridecennali del bagolaro di piazza Garibaldi, condannato al taglio dal piano urbanistico di riqualificazione della piazzetta. Primo ritrovo per il gruppo dei contrari, e l’albero "sacrificando" ha un nome: "Lo chiameremo Salvo: e che sia di buon auspicio". La petizione online, lanciata in estate, e corredata ad oggi da 286 firme, prosegue. Ma il tempo stringe: il taglio è annunciato per la metà di ottobre. Accanto all’albero i promotori della petizione Christophe Solignac e Paola Campanati con alcuni sostenitori. "Ci siamo trovati qui - spiegano - per confrontarci sul da farsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cassano, crociata sul verde. Una petizione per salvare l’albero di piazza Garibaldi