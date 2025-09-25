Caso Tania Bellinetti nuova accusa per il compagno | ora è indagato per omicidio preterintenzionale

Si aggrava la posizione giudiziaria di Fayez Selmi, il compagno di Tania Bellinetti. Il 36enne di origine tunisina, da quanto anticipato da Il Resto del Carlino, è ora accusato di omicidio preterintenzionale per la morte della donna, precipitata dal balcone del suo appartamento di via Tolstoj. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Caso Tania Bellinetti, l'ex compagno in silenzio durante l'interrogatorio di garanzia

"Tania non si gettò dal balcone". Ora il compagno è accusato di omicidio - Svolta nelle indagini sulla morte di Tania Bellinetti, la quarantasettenne precipitata dal balcone del suo appartamento alla Barca, a ... Scrive msn.com

Tania Bellinetti cadde dal balcone, scovato l’ex: sarà estradato. “Fu istigazione al suicidio” - Il 38enne tunisino, ricercato dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Tania Bellinetti, si nascondeva oltre frontiera. Secondo bologna.repubblica.it

