Caso Paolo Mendico | vertice in Procura a Cassino indagini in corso a tutto campo
Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di Paolo Mendico, il giovane deceduto in circostanze ancora da chiarire. Questa mattina si è svolta una riunione riservata nella sede della Procura della Repubblica di Cassino, alla presenza del Procuratore capo Carlo Fucci, del sostituto procuratore. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: caso - paolo
L'incidente costato la vita al 21enne Paolo Zaiti, il gip archivia il caso: "Non fu omicidio stradale"
Caso Pozzi, c’è il supertestimone che ha visto tutto. Il papà Paolo: “Ora si deve fare luce…”
Paolo Bellavite contro Big Pharma, ma intanto lavora con gli integratori. Il caso esperidina
“Oltre il caso Nitag”, Paolo Bellavite incontra il folto pubblico, dopo la decisione di Schillaci di revocare la commissione vaccini. Quali i diritti violati e quali le sfide che ci attendono? Se ne è discusso con la partecipazione del comitato "Gente come noi". - facebook.com Vai su Facebook
Il caso di Paolo Mendico: ecco come educare i figli al rispetto - Il blog - X Vai su X
Suicidio Paolo Mendico, non solo la scuola: si indaga su familiari e amici - La Procura di Cassino indaga sul suicidio di Paolo Mendico, 14 anni. Scrive internapoli.it
Suicidio di Paolo Mendico, accertamenti in corso su chat e cellulare - Entro un mese la relazione dei Ris sui dispositivi del 15enne, mentre proseguono le audizioni del Miur all’ITI di Fondi per fare luce sul caso ... Lo riporta rainews.it