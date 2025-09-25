Caso La Russa Junior il legale della ragazza | Anche un bacio rubato è violenza sessuale

Oggi si terrà una nuova udienza nel processo a carico di Leonardo Apache La Russa e dell'amico Tommaso Gilardoni: il gip dovrà decidere se accogliere la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura per l'accusa di violenza sessuale. I pm hanno invece chiesto il rinvio a giudizio per revenge porn. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caso La Russa jr, la ragazza si costituisce parte civile e chiede 50 mila euro: «Gravi danni alla reputazione, mi sono dovuta trasferire»

caso russa junior legaleCaso La Russa Junior, il legale della ragazza: “Anche un bacio rubato è violenza sessuale” - Oggi si terrà una nuova udienza nel processo a carico di Leonardo Apache La Russa e dell'amico Tommaso Gilardoni: il gip dovrà decidere se accogliere ... Riporta fanpage.it

caso russa junior legaleCiro Grillo condannato a 8 anni per stupro di gruppo: il caso La Russa jr e la richiesta di archiviazione - La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per l’accusa di violenza contro La Russa jr. Scrive notizie.it

