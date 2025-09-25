Caso Grignani – Pausini il cantante minaccia querela a Warner | Mai dato il permesso di cambiare il testo

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Grignani e Massimo Luca, dopo la querelle con Laura Pausini, annunciano una querela per diffamazione contro Warner Chappell sul caso delle versioni modificate di La mia storia tra le dita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caso - grignani

Caso Grignani Pausini: la strana coincidenza con Bocelli dell’annuncio di La mia storia tra le dita

Laura Pausini torna a parlare del caso Grignani

Le domande che restano irrisolte sul caso Grignani-Pausini. Ad ora so a chi dare la mia solidarietà

caso grignani 8211 pausiniCaso GrignaniPausini, il cantante minaccia querela a Warner: “Mai dato il permesso di cambiare il testo” - Gianluca Grignani e Massimo Luca, dopo la querelle con Laura Pausini, annunciano una querela per diffamazione contro Warner Chappell sul caso delle versioni ... Segnala fanpage.it

Laura Pausini parla del 'caso Grignani': "Per me c'è qualcos'altro dietro". Poi il messaggio ai fan - La cantante commenta la vicenda che la vede contrapposta al collega per il brano 'La mia storia tra storia tra le dita' ... Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Grignani 8211 Pausini