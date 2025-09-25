Caso concorso OSS in Campania De Luca | Sospeso per impedire che si vendessero i posti a 15mila euro
Scende in campo anche il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca sul concorso unico regionale per il reclutamento di 1.274 unità di operatori socio-sanitari che sarebbe dovuto partire il 22 settembre, ma che è stato sospeso "perché abbiamo verificato che la società incaricata di fare i quiz. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Concorsone operatori socio sanitari in Campania, De Luca spiega il caso del rinvio A pochi giorni dalle prove scritte del maxi concorso per quasi 1.300 operatori socio-sanitari è arriva lo stop. Per gli uffici: rinvio a data da destinarsi, motivato da “criticità t - facebook.com Vai su Facebook
Concorso Oss Campania, “I posti a 15mila euro” l’accusa di Vincenzo De Luca - Il concorso per Oss in Campania si farà, ma con nuove regole. Riporta fanpage.it
Concorso Oss sospeso, De Luca: “Si stavano vendendo i posti” - Sanitari (OSS) in Campania, con oltre 25mila candidati attesi. Lo riporta ilfattovesuviano.it