Casino del Bel Respiro il palazzo più inaccessibile di Roma | è visitabile solo 6 giorni l’anno

Villa Pamphilj è uno dei luoghi più noti di Roma dove ogni giorno migliaia di persone vengono in visita e ne restano esterrefatti da così tanta bellezza. All'interno della sua area vi è un palazzo che è visitabile solo 6 giorni l'anno e chiunque voglia conoscerlo deve prenotare con largo anticipo. Si tratta del Casino del Bel Respiro. Il Casino del Bel Respiro anche conosciuto come Casino dell'Algardi, è stato realizzato per volere del Pontefice Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphilj), che lo fece costruire a partire dal 1644 nel parco di Villa Pamphilj.