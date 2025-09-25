Casi di cancro e morti in aumento lo studio su The Lancet | il 40% è legato a cause evitabili

Un nuovo studio pubblicato su The Lancet prevede un aumento di quasi il 75% dei decessi per cancro entro il 2050: in 4 casi su 10, sono attribuibili a fattori di rischio modificabili, come fumo, alcol, cattiva alimentazione e inquinamento ambientale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

casi cancro morti aumentoCasi di cancro e morti in aumento, lo studio su The Lancet: il 40% è legato a cause evitabili - Un nuovo studio pubblicato su The Lancet prevede un aumento di quasi il 75% dei decessi per cancro entro il 2050: in 4 casi su 10, sono attribuibili a ... fanpage.it scrive

casi cancro morti aumentoIl peso del cancro sul mondo. La ricerca su Lancet: +61% di casi, +75% di morti da qui al 2050 - L'incremento deriva dal concorso soprattutto di tre fenomeni: la crescita demografica, l'invecchiamento della popolazione e la diffusione di fattori ... Da huffingtonpost.it

