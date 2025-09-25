Casentino l’unità mobile Domus porta la prevenzione nei comuni delle aree interne

Il camper della prevenzione arriva nei borghi del Casentino. L’unità mobileDomus”, inaugurata nelle scorse settimane alla Casa della Comunità di Poppi, porta la prevenzione più vicina alle comunità delle aree interne con i multi-screening oncologici (mammografia, Hpv e colon-retto). Il mezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

