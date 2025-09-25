case ristoranti persino una squadra di calcio claudia cardinale e il patrimonio da 245 milioni

Un’eredità che va oltre il denaro, un lascito culturale, umano e familiare: così Claudia Cardinale saluta il mondo, lasciando un patrimonio stimato in 245 milioni di euro, ma soprattutto una vita intrecciata con la storia del cinema e dell’imprenditoria europea. Claudia Cardinale, icona del cinema italiano e internazionale, si è spenta martedì 23 settembre all’età di 87 anni, nella sua amata villa di Nemours, immersa nella tranquillità della campagna francese. Al suo fianco, fino all’ultimo istante, i figli Patrick e Claudia, custodi affettuosi di una vita intensa e di un’eredità non solo materiale, ma profondamente simbolica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

