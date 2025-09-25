Case e classi energetiche | la provincia di Frosinone tra le peggiori in Italia

. In Ciociaria la situazione in tema di efficienza energetica è quantomeno preoccupante: il 66?% degli immobili appartiene alle classi energetiche più basse, ossia le classi F e G.Questo dato colloca la Ciociaria tra le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Il 51,8% delle case italiane appartiene alle classi energetiche F e G, per riqualificazione del patrimonio edilizio necessarie detrazioni fiscali al 65%

