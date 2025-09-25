Cascina torna l' Open Day carta d' identità elettronica

Cascina, giovedì 25 settembre 2025 - Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide per l’espatrio, secondo il Regolamento europeo 20191157 (vedi https:www.agendadigitale.eucittadinanza-digitaleidentita-digitaleaddio-alla-carta-didentita-cartacea-per-espatrio-cosa-cambia-nel-2026). Per prevenire con adeguato anticipo le corse dell’ultimo minuto in vista delle partenze estive, l’amministrazione comunale di Cascina lancia una campagna per rinnovare le carte di identità cartacee ancora in circolazione, invitando i cittadini a fissare un appuntamento con l’ufficio anagrafe per passare alla carta d’identità elettronica (CIE). 🔗 Leggi su Lanazione.it

