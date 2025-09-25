Cascina torna l' Open Day carta d' identità elettronica
Cascina, giovedì 25 settembre 2025 - Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide per l’espatrio, secondo il Regolamento europeo 20191157 (vedi https:www.agendadigitale.eucittadinanza-digitaleidentita-digitaleaddio-alla-carta-didentita-cartacea-per-espatrio-cosa-cambia-nel-2026). Per prevenire con adeguato anticipo le corse dell’ultimo minuto in vista delle partenze estive, l’amministrazione comunale di Cascina lancia una campagna per rinnovare le carte di identità cartacee ancora in circolazione, invitando i cittadini a fissare un appuntamento con l’ufficio anagrafe per passare alla carta d’identità elettronica (CIE). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cascina - torna
Cascina: l’ex sede della cooperativa torna a disposizione della comunità
A Cascina torna la Marcia della Legalità
A Cascina torna la Marcia della Legalità
Benessere, divertimento e partecipazione: a Cascina torna la 'Festa dello Sport' https://ift.tt/UsqA089 https://ift.tt/1ITuhDq - X Vai su X
>>>Cascina, torna l'Open Day carta d'identità elettronica - facebook.com Vai su Facebook
Cascina, torna l'Open Day carta d'identità elettronica - Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide per l’espatrio, secondo il Regolamento europeo 2019/1157 (vedi https://www. Si legge su msn.com
Open Day dell'ufficio anagrafe di Cascina: oltre 150 carte d'identità rilasciate - Il sindaco Michelangelo Betti: “Un risultato importante che aggiunge valore al lavoro svolto durante tutto l’anno dall’ufficio anagrafe. Come scrive lanazione.it