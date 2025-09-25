Cascina l' iniziativa di Virgo per ricordare la scoperta delle onde gravitazionali

Cascina, giovedì 25 settembre 2025 - Dopo l’appuntamento di ieri, mercoledì 24 settembre, con Carmen Lasorella nel giardino Tiziano Terzani della Biblioteca comunale Peppino Impastato per la chiusura della mostra fotografica di Fabrizio Sbrana “Donne: viaggio nel cuore dell’umanità”, a Cascina è in programma un nuovo evento speciale. Questa sera, giovedì 25 settembre, alle 21, alla Pieve di San Casciano, in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, si terrà l’incontro con Virgo per celebrare i 10 anni dalla rilevazione delle onde gravitazionali, dal titolo “La più folle delle imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

