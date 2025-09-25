Casatenovo alla guida con patenti tarocche | denunciati tre automobilisti in sei mesi
Casatenovo (Lecco), 24 settembre 2025 – Al volante con patenti tarocche nel portafogli. Gli agenti della Polizia locale di Casatenovo in sei mesi hanno fermato tre automobilisti con altrettante patenti false. L'ultimo, solo qualche giorno fa. In tutti i casi si è trattato di stranieri con patenti straniere. Lo racconta il comandante della Polizia locale, Matteo Tocchetto. I controlli. “Negli ultimi sei mesi abbiamo individuato tre casi di automobilisti alla guida con patenti straniere risultate false o contraffatte – spiega il comandante della Polizia locale casatese -. L'ultimo è stato ferato solo qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
